Defesa diz não ter vídeos de hacker no ministério porque já foram apagados

Capacidade de armazenamento também tem sofrido redução, disse o ministério. Isso porque os arquivos estariam ocupando mais espaço devido à qualidade e à quantidade de imagens, o que exige que o sistema seja reiniciado "a cada 15 ou 20 dias".

O Palácio do Planalto também alegou "capacidade limitada de armazenamento". A resposta foi dada à CPMI porque, além da Defesa, o requerimento da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também pedia imagens do edifício-sede do Executivo.

Delgatti prestou depoimento dizendo que participou de reunião com Bolsonaro. Nesse encontro, o hacker disse que o ex-presidente prometeu a ele um indulto se ele cometesse o crime de tentar fraudar as urnas. Também teria sido pedido a ele um grampo no ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo o hacker, ele foi procurado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio ex-presidente, à época candidato à reeleição.

Bolsonaro, então, teria dito que não entendia da parte técnica do sistema eleitoral e pedido que ele conversasse com o ministro da Defesa. Agradeceu o hacker, disse que ele estava "salvando o Brasil" e, então, teria garantido o indulto.