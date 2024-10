Esposa de Marçal não transferiu título para São Paulo

A esposa de Pablo Marçal (PRTB), Ana Carolina de Carvalho Marçal, não transferiu o título de eleitora para São Paulo, portanto não votará no candidato a prefeito da capital paulista.

O próprio candidato deixou para fazer a mudança na véspera do prazo, em abril. Passou a morar na casa do advogado Marcelo Tostes, segundo informou a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Questionado, não esclareceu se tinha alugado o imóvel ou tomado emprestado.

Perguntei a ele sobre isso no debate do UOL e da Folha nesta segunda-feira (30). Marçal disse paga R$ 200 mil de aluguel. E disse que a esposa transferiu, sim, o título. No entanto, a certidão da Justiça eleitoral emitida pela coluna durante o debate mostra que Ana Carolina vota em Santana de Parnaíba (SP).