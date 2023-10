Prescrição

A equipe identificou 60 casos de suborno estrangeiro relatadas às autoridades brasileiras no período de pesquisa, mas obteve informações sobre status de investigações a respeito de 28 deles. O grupo verificou que nenhuma pessoa física foi condenada até o momento de forma definitiva por crime relacionado corrupção transacional.

No entendimento da entidade, regras prescricionais que envolvem este tipo de crime deveriam ser revistas.

O texto também defende o reforço de garantias contra o uso de medidas disciplinares como retaliação a agentes aplicadores da lei. Ele faz referência a recentes decisões do TCU (Tribunal de Contas da União) e do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) contra procuradores que participaram de investigações de corrupção no país.

Caso Odebrecht

A decisão recente do ministro do STF Dias Toffoli de proibir o uso em processos judiciais das provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht também é citada com preocupação pelo grupo de trabalho em diversas passagens do relatório, em especial por eventual impacto da medida na segurança jurídica de outros acordos.