Prefeitura de SP: Filho de servidor morou em imóvel de campeão de contratos

A empresa faturou R$ 624,1 milhões em obras para recuperação de pontes e contenção de margens de córregos da cidade nos últimos quatro anos, período em que recursos para obras deste tipo e sem licitação explodiram, com indícios de conluio.

Imagem: Arte/UOL

Além de seu filho, o chefe de gabinete da Siurb, Eduardo Olivatto, ocupou imóveis de Marsiarelli, bem como o presidente da ADE Sampa, Renan Marino Vieira, e o próprio prefeito, Ricardo Nunes.

Nos três casos, eles afirmam ter pagado pelo aluguel dos imóveis. O uso dos apartamentos foi noticiado por reportagens do UOL e da Folha de S.Paulo.

No caso do apartamento usado pelo filho do ex-chefe de gabinete, que é estudante universitário, não houve pagamento de aluguel, de acordo com a assessoria de imprensa de Olivatto.

Por meio de nota, a assessoria informou que atualmente o rapaz "não reside no endereço citado, não tem emprego público, não tem contrato com nenhum ente público e é um estudante que, como qualquer cidadão, tem direito constitucional ao sigilo de sua vida".