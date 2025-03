Entidades repudiam perseguição e exposição de dados de jornalista do UOL

A organização pedirá a autoridades "uma investigação aprofundada e livre de interferências, para identificar e punir os criminosos que tentaram difamar Herdy".

"O jornalismo investigativo é elemento chave do combate à corrupção, e seu livre exercício é pilar central de qualquer democracia", concluiu Brandão.

O Inac (Instituto Não Aceito Corrupção) classificou a publicação do site como "um ato de retaliação" pelo trabalho do jornalista sobre indícios de corrupção no âmbito do município de São Paulo.

"A liberdade de imprensa é garantia fundamental com a qual não se transige, assim como o direito de acesso à informação, do qual o jornalista é o instrumento fundamental numa democracia, onde impera o princípio da publicidade", registrou em nota a diretoria executiva e o Conselho Superior do instituto.

Para a organização, são "inconcebíveis" os fatos noticiados pelas reportagens do UOL, "que merecem imediatas e rigorosas apurações por parte do Ministério Público e da própria Controladoria-Geral do Município".

Prefeito diz que caso precisa ser investigado

Durante agenda pública na manhã desta quinta-feira (20), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que não sabia que o jornalista havia sido perseguido e tido seus dados expostos na internet.