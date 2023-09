Militares indígenas não xingaram Lula durante desfile nem são estrangeiros

O que dizem os posts

Uma publicação no Facebook compartilha o vídeo original com o texto: "Achem o erro e deixa (sic) sua avaliação". No post, um homem afirma, em tom alarmista, que "descobriram" que os militares que aparecem no vídeo não são brasileiros.

"Acabaram de descobrir que os militares do dia 7 de Setembro, esse 'pessoalzinho' do Exército, não era (sic) brasileiro. Tá descoberto porque foi um fracasso o 7 de Setembro. Que vexame para o presidente do país. Nem o Exército todo era brasileiro, 'da aonde' surgiu (sic) esses caras aqui? Esses daqui são militares da Shopee [plataforma de comércio eletrônico de Singapura]".

Em outro vídeo, que circula no Whatsapp e no TikTok, uma suposta tradução é inserida na gravação original para afirmar que esses mesmos militares indígenas teriam xingado Lula durante a saudação. "Cara de pau" e "cachaceiro" são algumas das ofensas que aparecem na montagem.

Por que é falso

O Exército negou, por meio de nota enviada ao UOL Confere, que os militares não sejam brasileiros. Segundo a instituição, os seis militares que aparecem no vídeo, compartilhado originalmente nas redes sociais de Lula, são brasileiros, de origem indígena, e servem no Comando Militar da Amazônia.