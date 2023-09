Joe Biden não fez comentário sexual a bebê; áudio de vídeo foi alterado

O que diz o post

O vídeo mostra Biden inclinando-se em direção a uma criança, que está no colo de sua mãe. Na sequência se escuta: "deixe-me te contar um segredo, você é uma criança sexy. Não conte à mamãe o que eu te falei".

"Vc quer sexo de criança? Não conte a sua mãe o que eu te disse. Pedófilo gaga fdpppp. Pensou que era uma foto mas a menina estava gravando. Recebi e não acreditei. Vídeo e áudio", diz a mensagem que acompanha a gravação.

Por que é falso?

A cena foi alterada digitalmente. A partir de uma busca reversa das imagens pelo aplicativo InVid, que pesquisa em múltiplas fontes, incluindo Google, Bing, Yandex, TinEye, DBKF (The Database of Known Fakes), Baidu e Reddit, é possível encontrar que a mãe do bebê compartilhou o vídeo original em seu perfil do TikTok em 9 de junho.

Em cima da cena ela escreveu: "Então, eu conheci o presidente dos Estados Unidos hoje", que é recortado no vídeo desinformativo.