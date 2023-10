É falso que Cristiano Ronaldo foi condenado a 99 chibatadas no Irã

Publicações no Instagram usam uma foto do encontro de Cristiano Ronaldo com a pintora iraniana Fatemeh Hamami, acompanhada da seguinte legenda com informações falsas: "URGENTE: Cristiano Ronaldo é condenado a 99 chibatadas pela justiça do Irã após abraçar a pintora iraniana Fátima Hamami como forma de agradecimento por ter lhe dado um quadro".

Um post com essa desinformação somava mais de 200 mil curtidas na rede social.

Por que é falso

A Embaixada do Irã na Espanha desmentiu o boato. Veja a nota abaixo (traduzida para o português):

Negamos veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra qualquer atleta internacional no Irã. É preocupante que a publicação de tais notícias infundadas possa ofuscar os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida. Cabe ressaltar que Cristiano Ronaldo viajou ao Irã nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades. O seu encontro sincero e humano com Fatemeh Hamami também foi elogiado e admirado tanto pelo povo como pelas autoridades desportivas do país. Embaixada do Irã na Espanha, em comunicado nas redes sociais.

Em entrevista ao Olé, da Argentina, Fatemeh Hamami lamentou a repercussão da desinformação (veja aqui, em espanhol), mas reconheceu que o jogador cometeu um delito, mas que não iria apresentar queixa. Ela também se pronunciou no Instagram sobre o caso (veja aqui).