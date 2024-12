Ameaça da IA nas eleições não se concretizou: estamos seguros para 2026?

Com a popularização de aplicativos de Inteligência Artificial generativa era esperado que, durante as eleições deste ano, conteúdos falsos ou completamente criados com esta tecnologia pudessem influenciar o debate político. O que se viu, no entanto, foi uma quantidade pequena de produções deste tipo circulando nas redes sociais.

Por quê isso aconteceu? E o que isso pode significar para as eleições de 2026? O UOL ouviu jornalistas que atuam no combate à desinformação para responder essas questões.

Mulheres foram principal alvo

Observatório de IA nas eleições identificou mulheres como alvo preferencial de conteúdo fabricado. O site Desinformante, especializado na cobertura de desinformação, criou um Observatório do uso de Inteligência Artificial nas Eleições de 2024. O repórter Matheus Soares, afirma que, apesar do volume muito menor do que o esperado de conteúdo gerado por IA, as mulheres foram o principal alvo dos 'deepnudes', ou seja, nudes falsos ou de imagens de conteúdo sexual. Um desses casos foi o da candidata derrotada à Prefeitura de São Paulo e deputada federal, Tabata Amaral (PSB).