É falso vídeo de Celso Russomanno indicando como tirar CNH sem testes

Por que é falso

Voz mecânica e falta de sincronia. É possível identificar que no vídeo o deputado aparece com uma voz mecânica que não tem sincronia com a boca.

Vídeo original é sobre cartões de crédito. A filmagem usada no conteúdo manipulado foi retirada de um post do perfil do Cidade Alerta no Instagram em julho de 2024 (veja aqui). Na gravação original, Russomanno fala sobre as responsabilidades das operadores de cartões de crédito.

O vídeo manipulado mantém a indicação de que o post é de uma página do Cidade Alerta. Além disso, no final do vídeo é possível identificar uma legenda em que aparece escrito a frase "e condicionar o serviço ao outro serviço", o que indica que a legenda da narração falsa foi inserida sobre o vídeo original.

Não é possível tirar a CNH sem fazer os exames e testes. Segundo resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) (aqui), para tirar a habilitação é necessário a realização de curso técnico-teórico e de aulas práticas de direção em um Centro de Formação de Condutores, além das provas teóricas e práticas aplicadas pelo Detran de cada estado e do DF (aqui). Antes de iniciar as aulas teóricas, o candidato é submetido a uma avaliação física e psicológica.

O UOL Confere entrou em contato com a equipe do deputado, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.