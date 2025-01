Musk não comprou ABC e nem foi xingado por Alec Baldwin em programa

O post ainda traz uma foto de Musk ao lado de uma de Baldwin, além de uma imagem menor do programa The View.

Por que é falso

Não há registro de que Musk tenha comprado a ABC. O UOL Confere realizou uma busca com termos tanto em inglês (aqui e aqui) como em português (aqui) no Google e não encontrou qualquer referência em veículos da imprensa tradicional sobre Musk ter adquirido a emissora de TV, ou mesmo sobre o cancelamento do talk show The View. Os resultados apontam para checagens desmentindo estas informações.

Apresentadores de talk show não mencionaram possível demissão ou fim do programa. Tanto nas redes sociais da ABC (aqui), do programa The View (aqui) e dos apresentadores Whoopi Goldberg (aqui), Joy Behar (aqui), Sunny Hostin (aqui), Sara Haines (aqui), Alyssa Farah Griffin (aqui) e Ana Navarro (aqui), não existe uma citação sequer sobre um possível cancelamento do talk show, demissões ou retaliações de Musk.

Musk não falou de interesse pela ABC e pelo cancelamento de programa. Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) (aqui), o empresário não fez qualquer comentário sobre um suposto desejo de comprar a emissora (aqui) ou pelo fim do The View (aqui).

Baldwin não xingou e nem citou Musk ao participar de programa. Em uma busca no perfil oficial do The View no YouTube (aqui), verifica-se que a última participação de Baldwin no talk show foi há quatro anos (aqui e abaixo, em inglês). Em momento algum o ator fala do empresário e muito menos o chama de "canalha", como alegam os posts desinformativos.