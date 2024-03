Lula não disse que 735 milhões de pessoas passam fome no Brasil

Por que é falso

Lula não se referia somente ao Brasil. Na entrevista ao SBT (aqui), Lula falou da situação de insegurança alimentar grave no mundo inteiro, e não só no Brasil - até porque o número de 735 milhões ultrapassaria a população brasileira, que é de 203 milhões, segundo o IBGE (aqui). Veja trecho da fala em vídeo:

Veja dois trechos transcritos de momentos diferentes da entrevista em que ele fala da fome no mundo (íntegra aqui):

Nós temos no mundo hoje por volta de 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Enquanto isso, o mundo produz alimento para todo mundo. A evolução da engenharia, a evolução genética, ou seja, faz com que a gente produza cada vez mais por hectare, faz com que a gente... Antigamente, você demorava 48 meses para matar um boi. Hoje você mata com 15 meses. Um frango levava noventa dias, hoje você mata com trinta e cinco.