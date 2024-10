Venezuela acusa Lula e Boric de serem 'agentes da CIA'

CARACAS, 14 OUT (ANSA) - O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, ambos de esquerda, de serem "agentes da CIA", o serviço de inteligência dos Estados Unidos.

Na declaração, que foi dada durante o programa "Análise Situacional", do canal venezuelano Globovísion, Saab criticou principalmente Lula, sugerindo que o brasileiro mudou sua postura após sair da prisão em 2019.

"Ele não é mais a mesma pessoa que saiu da prisão, nem na aparência, nem na maneira de se expressar", afirmou o procurador-geral.