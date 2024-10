Avião com Lula precisou voltar ao México por problemas técnicos

Por segurança, a aeronave gastou combustível antes de pousar. A estratégia foi explicada em nota oficial da FAB (Força Aérea Brasileira). Lula havia viajado à Cidade do México para acompanhar a posse da presidente Cláudia Sheinbaum.

Avião de Lula fez voos em círculos por mais de 4h antes de retornar ao aeroporto do México Imagem: Reprodução

Avião retornou à Cidade do México e Lula embarcou no avião reserva. O presidente chegou a Brasília na manhã do dia seguinte.

Causa da pane ainda é investigada. Ao UOL Confere, a FAB disse que investigadores do Cenipa estiveram no México para extração e análise dos dados do voo: "A investigação da ocorrência aeronáutica segue em andamento e não há prazo para conclusão do relatório, pois depende da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

Suspeita de colisão com pássaro. Inicialmente, membros da comitiva chegaram a dizer que uma das possibilidades da pane teria sido um choque com um pássaro logo depois da decolagem, como informou o colunista do UOL Jamil Chade. Mas, dois dias depois, o comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, disse que não havia indícios de colisão de pássaros com o avião presidencial.

Lula estava tranquilo. Membros da delegação que estavam no avião informaram ao UOL que o presidente estava "tranquilo" e que não houve sentimento de pânico entre os passageiros.