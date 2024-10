Israel faz DNA para saber se líder número 1 do Hamas foi morto em ataque

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, pode ter sido morto por forças de defesa israelenses nesta quinta-feira (17). Em nota, as IDF afirmaram que "a identidade dos terroristas não pode ser confirmada" até o momento.

O que aconteceu

Sinwar estaria com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, no sul do enclave. Segundo as Forças de Defesa de Israel, soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.

Teste de DNA será feito para confirmar identidade dele. Segundo o exército de Israel, os exames serão realizados em Jerusalém.