Netanyahu não correu para se proteger de ataque do Irã; vídeo é antigo

Ele estava em bunker no momento do ataque do Irã este ano. De acordo com o site israelense Ynet (aqui), o premiê participava de uma reunião do gabinete de segurança política em um bunker localizado nas montanhas de Jerusalém no exato instante da ofensiva iraniana.

Irã atacou Israel com cerca de 200 mísseis. Na terça (1º), o Irã lançou cerca de 200 mísseis em direção ao território israelense (aqui). Um palestino morreu na Cisjordânia (aqui). Netanyahu disse que o Irã cometeu um "erro grave" e "pagará o preço" pela ação (aqui). Militares iranianos ameaçam atacar usinas e refinarias israelenses caso seu país seja atingido (aqui).

Este conteúdo também foi checado por AFP e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news