Vídeo mostra torcida na Argélia, não explosões da guerra entre Irã e Israel

Uma das versões traz uma pessoa falando: "O Irã acaba de atacar Israel. Um ataque violento, assustador. Milhares de israelitas estão confinados em Tel Aviv. Este vídeo é mais que uma notícia urgente, um alerta. É um pedido de oração". Há ainda o texto "URGENTE: Irã lança mais de 400 mísseis contra Israel. Seguido de sons de sirenes e imagens com uma região sendo alvo de bombas.

Por que é falso

Vídeo é de comemoração de time de futebol. Por meio de busca reversa (aqui), o UOL Confere identificou alguns perfis nas redes sociais que divulgaram as mesmas imagens de evento comemorativo do dia 7 de agosto deste ano (aqui, aqui em inglês, aqui e aqui, em francês), incluindo a própria equipe do Mouloudia Club d'Alger, mais conhecido como MC Alger, clube de futebol argelino com sede em Argel, em postagem no Instagram (aqui, em árabe).

Posts desinformativos citam momentos diferentes do conflito no Oriente Médio. Além disso, o vídeo tem sido compartilhado fazendo referências ao ataque de Israel ao Líbano (aqui) e a mísseis enviados pelo Irã a Israel (aqui), dois momentos distintos do conflito na região.

Viralização. Nesta quinta-feira (9), no Instagram, um dos vídeos com conteúdo falso registrava quase 325 mil visualizações.

A postagem também foi verificada pela Lupa e Reuters.