Vídeo mostra explosão no Iêmen, não ataque de Israel ao Hezbollah

Israel atacou o leste do Líbano em 19 de agosto. O Exército israelense atingiu diversos depósitos de armas do grupo xiita Hezbollah localizados na região do vale do Beqaa (aqui). A ação deixou oito feridos, segundo o ministério da Saúde do Líbano.

Tensão no Oriente Médio cresce após Irã lançar mísseis. Nessa terça-feira (1), o Irã direcionou pelo menos 200 mísseis para Israel (aqui) em resposta às mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah (aqui). Os militares israelenses intensificaram as ações no sul do Líbano, realizaram incursões terrestres (aqui) e ordenaram a evacuação de 25 vilas na região (aqui). A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou o primeiro voo que repatriará brasileiros no Líbano (aqui).

