TV da Pensilvânia fazia testes e não antecipou resultado de eleição nos EUA

Votação por correspondência já começou no país, mas contagem no Estado não. Lei da Pensilvânia não permite retirada dos envelopes das cédulas enviadas pelo correio antes das 7h do dia 5 de novembro. "Nenhum voto de qualquer tipo será contado na Pensilvânia até que as urnas fechem às 20h00", disse a emissora. Isso pode variar de Estado para Estado (aqui). Além disso, há mecanismos para evitar fraudes (aqui).

Nos EUA, os votos podem ser realizados de três maneiras: presencialmente no dia da eleição, de forma antecipada e presencial, ou via correio, enviando o voto dias ou até semanas antes. Quando há um grande número de votos enviados pelo correio, como em 2020, o processo de apuração tende a ser mais demorado.

Sistema de eleição diferente. Ao contrário do que ocorre no Brasil, a eleição dos Estados Unidos é indireta, decidida por meio de delegados que formam o Colégio Eleitoral. Os eleitores votam em seus candidatos e cada estado tem um peso para definir o eleito.

Vencedor não é definido por voto popular. Na prática, os candidatos disputam a maioria dos votos dos 538 delegados, e não apenas dos eleitores. Vence quem conquistar o apoio de 270 deles, mais um — o chamado "número mágico". Há duas exceções: Maine e Nebraska, que seguem o modelo proporcional. Aqui, dois delegados votam pelo estado todo e outro vota de acordo com o resultado distrital (aqui).

A postagem também foi verificada por Estadão e Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.