Eleição dos Estados Unidos 2024: veja candidatos, regras e como é apuração

Como candidatos foram definidos?

Candidatos foram escolhidos após primárias. Entre janeiro e junho do ano eleitoral, os dois principais partidos realizam votações internas pelos estados. Nas primárias, democratas e republicanos escolhem seu candidato preferido anonimamente. Os resultados definem a quantidade dos chamados delegados que cada vencedor terá.

Caucusus também definem candidatos. A nível de condado, distrito ou distrito eleitoral, são realizadas reuniões por cada partido político para a escolha do representante, chamadas de Caucusus. O número de delegados dado a cada candidato é baseado no número de votos que eles receberam nesta "assembleia", assim como acontece nas primárias.

O sistema norte-americano também permite candidaturas independentes. Neste ano, o advogado Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, chegou a se lançar como presidenciável, mas suspendeu a campanha no final de agosto e anunciou apoio a Trump.

Quem são os delegados na eleição americana?

Na maioria dos casos, as pessoas escolhidas para serem delegadas são membros ativos do partido, líderes ou apoiadores iniciais de um dos candidatos. Cada um dos 50 estados do país possui uma quantidade de delegados proporcional ao número de habitantes. São eles que vão votar nas convenções e formar o Colégio Eleitoral, responsável pelo voto final no dia da eleição — o que configura o modelo indireto.