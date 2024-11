É falso que Maduro pediu ajuda ao papa após vitória de Trump em 2024

Diferentes versões circulam com o mesmo vídeo e texto sobrepostos, porém com legendas e comentários distintos: "Ele era brabo né colocou o povo pra passar fome fugindo do próprio país. Agora sustenta Maduro chegou a hora de colher o que você mesmo plantou", "Vai ter que pedir muitas orações mesmo..", "Ele pede ao Papa pq sabe que o Papa é da mesma ideologia política dele. Bora, Trump, faz o que tem que fazer!!" e "Já vai ter que ajudar Lula e Alexandre de Moraes, é muito ditador para ajudar!".

Por que é falso

Apelo de Maduro ao papa ocorreu em 2017, e não em 2024. Ao buscar no Google (aqui) a declaração do vídeo compartilhado, o UOL Confere chegou a reportagens que datam de 2017, quando o ditador venezuelano, em entrevista coletiva no Palácio de Miraflores, reconheceu que o relacionamento entre os dois países estava no pior momento (aqui, aqui e abaixo). O pedido ao papa ocorreu uma semana após Trump ameaçar operação militar ao país (aqui e aqui).

0:00 / 0:00

Maduro fez outros pedidos ao pontífice. Em 2019, o papa confirmou que Maduro havia escrito uma carta, mas que não havia lido ainda. No entanto, o venezuelano afirmou que pedia ajuda no diálogo com a oposição e que aguardava resposta "iluminada" (aqui e aqui). Em 2016, os dois se encontraram em uma reunião privada no Vaticano (aqui).

Governo venezuelano parabenizou Trump pela vitória este ano. Em um comunicado, a Venezuela disse estar disposta a construir boas relações e respeito mútuo entre as duas nações (aqui e aqui).