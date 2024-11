Trump cogitou ação militar na Venezuela em 2017; declaração não é recente

Trump não responde ainda por ações militares dos EUA. O republicano venceu as eleições presidenciais pela segunda vez em 6 de novembro de 2024 (aqui e aqui) e tomará posse apenas em janeiro de 2025. Nesta quarta-feira (13), o atual presidente democrata, Joe Biden, recebeu Trump na Casa Branca para dar início à transição (aqui). Contudo, ele não responde ainda pelo governo.

Governo venezuelano parabenizou Trump pela vitória. Em um comunicado, a Venezuela disse estar disposta a construir boas relações e respeito mútuo entre as duas nações (aqui e aqui). No entanto, segundo coluna do UOL, de 8 de novembro, o governo de Trump aplicará "pressão máxima" sobre a Venezuela e o regime de Maduro estará no centro das atenções da política externa do republicano para a América Latina. A meta será a construção de uma coalizão regional contra Caracas (aqui).

Viralização. Nesta quarta-feira (13), no Instagram, um post com o conteúdo distorcido tinha quase 253 mil visualizações.

