Vídeo de 2019 é compartilhado como se fosse festa pela vitória de Trump

Posts que circulam nas redes sociais compartilham um vídeo de 2019 como se fosse de uma recente comemoração à vitória de Donald Trump nos EUA. Nele, brasileiros prestam continência e marcham em frente à réplica da Estátua da Liberdade em uma loja da Havan.

O ato antigo mostrado nas imagens não teve nenhuma ligação com a disputa pela Presidência dos Estados Unidos. Os manifestantes pediam a saída do ministro Gilmar Mendes do STF (Supremo Tribunal Federal). Naquele dia, 17 de novembro, várias manifestações ocorreram no Brasil.

O que diz o post

Publicação exibe um vídeo com algumas pessoas que vestem verde e amarelo, e outras com bandeiras do Brasil, prestando continência enquanto marcham em frente a uma réplica da estátua da Liberdade no estacionamento de uma loja da Havan.