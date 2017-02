Militares e Força Nacional de Segurança irão fazer policiamento no ES, diz secretário

ESHoje Familiares de PMs barram a saída de carros de polícia da 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Serra (ES)

O governo federal irá enviar tropas das Forças Armadas e agentes da Força Nacional de Segurança para o Espírito Santo, que sofre com a falta de policiamento há pelo menos três dias, desde o início dos protestos de familiares dos agentes, que impedem sua atuação nas ruas. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança capixaba, André Garcia, em entrevista, nesta segunda-feira (6).

Desde a noite de sexta-feira, 3, familiares e amigos de policiais militares estão realizando manifestações em ao menos 30 cidades do Espírito Santo, impedindo a saída das viaturas para as ruas e afetando a segurança desses municípios. O movimento que afeta o policiamento no Espírito Santo foi declarado ilegal pela Justiça.

Em entrevista à rádio BandNews FM, Garcia disse que a Força Nacional vai fazer o policiamento das ruas e as Forças Armadas vão trabalhar na "garantia do emprego e da ordem", disse, sem saber o horário em que os agentes estarão à sua disposição.

Procurada pela reportagem, a Presidência da República ainda não confirma o envio dos reforços. Segundo o Ministério da Justiça, "até o presente momento não temos a confirmação do recebimento do pedido [de envio da Força Nacional]".

Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegará a Vitória no fim da tarde desta segunda-feira acompanhar a crise na segurança.

Sem negociação

O secretário reforçou que as negociações com os policiais, diante das reivindicações de reajuste salarial e melhores condições de trabalho, serão feitas apenas quando o policiamento na rua for retomado e a situação estiver controlada. "Assim que retornar a normalidade, o governo vai manter as portas abertas, como sempre o fez", afirmou à rádio Estadão.

Sem policiamento, o secretário confirmou que houve aumento no número de mortes nas ruas. "Não fechamos ainda os números porque a prioridade agora é outra. Mas temos um aumento no número de homicídios no Estado nos últimos três dias. Não há como negar isso".

Na manhã desta segunda-feira, a prefeitura de Vitória, capital do Estado, suspendeu o funcionamento das escolas municipais --tanto no turno matutino quanto vespertino--, parques municipais, e de todas as unidades de saúde por causa do protesto. A administração também cancelou o expediente nas repartições municipais.

Em nota, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), disse que está em contato, desde a noite de domingo (5), com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e pediu celeridade e apoio do governo federal. "Para segurança dos servidores, população e das famílias, peço a compreensão de todos pois estamos suspendendo as atividades no dia de hoje. Pedimos para que as pessoas se mantenham conectadas aos comunicados oficiais dos poderes públicos nesta segunda". (Com Estadão Conteúdo)

*Colaboraram Mirthyani Bezerra e Nathan Lopes, do UOL, em São Paulo