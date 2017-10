Dois PMs são presos sob suspeita de matar turista na Rocinha

Do UOL, no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro determinou a prisão em flagrante, nesta segunda-feira (23), dos dois PMs, um oficial e um soldado, envolvidos na ação que resultou na morte da turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, na favela da Rocinha, na zona sul carioca.

Maria Esperanza foi atingida por um tiro no pescoço quando deixava a comunidade, depois de um passeio turístico. Segundo a Polícia Civil, os disparos foram efetuados por policiais militares. A Divisão de Homicídios investiga as circunstâncias do fato.

Os dois militares foram encaminhados para a unidade prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana do Estado. Os nomes deles não foram divulgados. "Após análise do fato, caberá ao Ministério Público Militar do Estado do Rio de Janeiro decidir os rumos da investigação", informou a corporação, em nota.

A Polícia Militar afirma também que, assim como das demais forças de segurança do país, segue os procedimentos estabelecidos no Manual de Abordagem. "O referido manual determina que, em casos como o que ocorreu nesta data, os policiais não devem efetuar disparos, mas sim perseguir o veículo que não obedeceu a ordem de parar e bloquear sua passagem assim que for possível. A razão pela qual o procedimento não foi cumprido é também objeto da investigação em curso."

A turista foi atingida no pescoço, nesta manhã, em uma localidade conhecida como largo do Boiadeiro, no alto da comunidade. O disparo foi feito por um dos três policiais militares envolvidos na ação, de acordo com as informações da Polícia Civil. O autor do disparo já foi identificado, mas não teve seu nome ou cargo divulgado.

Reprodução/Band Carteira de identidade de María Esperanza

María Esperanza veio ao Rio de Janeiro a turismo acompanhada de um irmão e uma cunhada. A mulher de 67 anos é natural de El Puerto de Santa María, na região de Cádiz, no sul da Espanha, segundo o jornal El Español.

A espanhola trabalhava em uma imobiliária em El Puerto de Santa María. A publicação espanhola afirma que ela era a única mulher entre quatro irmãos.

O delegado Fábio Cardoso, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmou que o motorista do carro onde estava a turista, favela da zona sul carioca, não viu a "suposta blitz" que teria sido feita pela PM no momento em que a vítima foi alvejada.

"As investigações preliminares indicam que ele [o motorista] não viu essa suposta blitz. Na verdade, eles estariam passando perto do largo do Boiadeiro com essas turistas, ouviram o disparo e posteriormente viram que uma das turistas caiu dentro do carro, já atingida. Em princípio, ela tomou um tiro na região do pescoço. Não sabemos precisar ainda se foi pela frente ou pelas costas. Acredito que tenha sido pelas costas."

AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL Policiais guardam a entrada do hospital Miguel Couto, no Rio, depois que uma turista espanhola foi morta por um policial militar em blitz na Rocinha

Segundo a polícia, cinco pessoas estavam no carro: três turistas, o motorista e uma mulher identificada como guia --possivelmente, moradora da comunidade. Cardoso afirmou que a irmã da vítima, que também estava no automóvel, também relatou não ter "visualizado nenhum tipo de blitz ou operação" no momento em que o disparo foi efetuado.

O delegado diz que ainda aguarda o resultado do exame de confronto balístico, mas a única linha de investigação até o momento indica que o tiro, de fato, saiu da arma de um dos PMs. Cardoso diz ter sido um disparo de "alta energia", possivelmente de um fuzil. As armas dos policiais, que ainda serão ouvidos pela Divisão de Homicídios, foram recolhidas para perícia.

Como aconteceu o caso

Por volta das 9h30 dessa segunda-feira (23), policiais militares do BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) entraram em confronto com criminosos em duas localidade da Rocinha, no 199 e na rua 1. Dois policiais foram baleados e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Uma pistola Glock com kit rajada (adaptada para aumentar a frequência dos disparos) foi apreendida nesse confronto. Um criminoso conhecido como Meteoro também foi socorrido no mesmo hospital.

Esta foi a primeira vez que policiais foram feridos, desde quando começou a disputa pelo comando do tráfico na Rocinha, no dia 17 de setembro. Na ocasião, criminosos ligados a Antonio Bonfim Lopes, o Nem, um dos cabeças da facção ADA (Amigos dos Amigos), teriam invadido a favela para tirar o controle do morro de Rogério 157, seu antigo aliado.

Uma hora após o tiroteio, por volta das 10h30, o veículo Fiat Fremont, onde estava a espanhola, rompeu o bloqueio policial no Largo do Boiadeiro, segundo informações da PM. Houve reação da guarnição, atingindo o veículo.

Durante a abordarem, informou a corporação por meio de nota, verificou-se que se tratava de um veículo para transporte de turistas. Ferida, a espanhola foi levada para o Miguel Couto, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a vítima chegou à unidade de saúde sem vida.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Segurança lamentou a morte da turista e disse acompanhar a apuração dos fatos junto à Corregedoria da Polícia Militar e à Divisão de Homicídios.

O Consulado da Espanha no Rio informou que uma equipe estava no começo da tarde no hospital Miguel Couto para apurar informações referentes ao caso. O crime repercute nos principais jornais da Espanha.

Os novos episódios de violência acontecem após um racha entre traficantes desencadear uma onda de violência na favela da Rocinha. Há um mês, em 22 de setembro, um tiroteio no principal acesso à comunidade, perto da autoestrada Lagoa-Barra, que liga as zonas sul e oeste da cidade, levou pânico a moradores. Naquela sexta-feira, o governo do Rio de Janeiro acionou as Forças Armadas, e militares fizeram um cerco por uma semana na Rocinha.