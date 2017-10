Morte de turista: polícia indicia tenente por homicídio e pede prisão preventiva

Do UOL, no Rio

Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro 24.out.2017 - Carro onde turista estava quando foi atingida por disparo de PM na Rocinha

A DH (Divisão de Homicídios) pediu à Justiça a prisão preventiva de um tenente da PM suspeito de envolvimento na morte da turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, 67, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã de segunda-feira (23). Segundo o Tribunal de Justiça, uma audiência de custódia na Auditoria Militar será realizada nesta terça-feira (24). A Polícia Militar prendeu ontem em flagrante dois agentes.

A Polícia Civil revelou no final da manhã de hoje a identidade do suspeito, cujo disparo de fuzil teria matado a turista. Davi dos Santos Ribeiro, tenente cedido para o 23º BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi indiciado por homicídio qualificado.

"Ele foi ouvido ontem e se reservou ao direito de ficar calado. Mas a gente conseguiu evidenciar que ele foi o autor do disparo. Então, ele está preso e vai responder por homicídio qualificado contra a espanhola", disse o delegado Fábio Cardoso, da DH.

De acordo com Cardoso, os PMs envolvidos na ação efetuaram três disparos, sendo dois pelo tenente Davi dos Santos Ribeiro, suspeito de ser o autor do homicídio, e o outro por um soldado que atirou para o alto durante a tentativa de abordagem.

Os dois tiros dados por Davi acertaram o veículo --no vidro traseiro e no para-choque. Um deles feriu o pescoço de Maria Esperanza e, por pouco, também não atingiu o motorista do carro, pois o projétil transfixou e acabou acertando o encosto do banco dianteiro.

Maria Esperanza estava sentada no banco traseiro, em posição central, entre o irmão e a cunhada. Na frente, estavam o motorista e uma guia turística contratada para apresentar a Rocinha aos turistas espanhóis. Ela foi atingida em uma localidade conhecida como largo do Boiadeiro, no alto da comunidade.

"Durante a noite, conseguimos ouvir os policiais. Três policiais tentaram fazer a abordagem. Identificamos o tenente Davi como sendo o autor do disparo. Foi um tiro de fuzil, que acertou o pescoço da vítima por trás. Ele tangenciou pelo pescoço, foi um tiro de alta energia e que causou uma lesão muito grande. Esse tiro, além de atingir e matar a turista espanhola, atingiu também a parte traseira do encosto do banco do motorista. Por muito pouco, o motorista do veículo não foi atingido e morto com um tiro na cabeça."

Segundo Cardoso, o soldado envolvido na ação foi ouvido na condição de testemunha e não será responsabilizado no âmbito da Polícia Civil, pois atirou para cima, e não contra o carro dos turistas espanhóis. No entanto, ele deve responder a processo na Corregedoria da Polícia Militar.

Após prestarem depoimento durante a madrugada de hoje, os dois militares foram encaminhados para a unidade prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana do Estado. A reportagem do UOL não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Em depoimento, o soldado afirmou que os disparos foram efetuados porque o motorista não teria acatado uma "ordem de parada" --versão que foi contestada pelo condutor, que afirmou à Divisão de Homicídios não ter percebido qualquer tipo de bloqueio ou blitz policial.

A Polícia Militar afirma também que, assim como as demais forças de segurança do país, segue os procedimentos estabelecidos no Manual de Abordagem.

"O referido manual determina que, em casos como o que ocorreu nesta data, os policiais não devem efetuar disparos, mas sim perseguir o veículo que não obedeceu a ordem de parar e bloquear sua passagem assim que for possível. A razão pela qual o procedimento não foi cumprido é também objeto da investigação em curso."