Tribunal confirma decisão de juiz da Lava Jato e Cabral vai para presídio federal fora do Rio

O Tribunal Regional da 2ª Região (Rio e Espírito Santo) negou o pedido de manutenção do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) em um presídio do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (24). A decisão foi proferida pelo desembargador federal Abel Gomes, da 1ª Turma Especializada do Tribunal. O habeas corpus foi impetrado pela defesa de Cabral, após o juiz federal Marcelo Bretas, da 1ª instância da Lava Jato no Rio, ter atendido a um pedido de transferência para presídio federal feito pelo MPF (Ministério Público Federal) ontem.

Órgão ligado ao Ministério da Justiça, o Depen (Departamento Penitenciário Nacional) escolheu a penitenciária federal de Campo Grande para receber o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB). A reportagem do UOL apurou que o presídio do Mato Grosso do Sul foi escolhido porque tem uma ala separada da que reúne chefes do crime organizado. A unidade é uma das quatro penitenciárias federais do país.

A solicitação do MPF a Bretas foi feita após Cabral ter mencionado, durante interrogatório realizado na 7ª Vara Criminal, informações pessoais a respeito de Bretas.

Na audiência da ação penal referente a acusação de lavagem de dinheiro por meio de compra de joias, Cabral afirmou que a família do juiz Bretas teria entrosamento com joias porque "vendia bijuterias". O magistrado repreendeu a defesa de Cabral, dizendo que se sentia ameaçado pela afirmação.

Perfil sobre Bretas publicado pelo jornal "Folha de S.Paulo" em fevereiro traz a informação de que os pais do juiz criaram os filhos na igreja evangélica e "trabalhando em uma loja de bijuterias no Saara, mercado popular do centro do Rio". Ontem, o UOL procurou a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, que não se manifestou até a tarde desta terça-feira.

À reportagem, Rodrigo Rocas, advogado do ex-governador disse hoje que Cabral não tem acesso aos jornais dentro do presídio. "Não, ele não tem acesso. Mas o problema não é este, uma vez que, estando nos jornais, qualquer pessoa alfabetizada teria acesso à informação e pode passar para ele: familiares, pessoas que estão acompanhando", declarou. "Mas, se você quer saber, não, ele não tem acesso aos jornais", prosseguiu.

Segundo o procurador do MPF, Sergio Luiz Pinel Dias, o que motivou o pedido de transferência "foi a questão de [Cabral] receber informações dentro da cadeia, informações dadas de fora da cadeia". "Foi no momento em que ele mencionou a família do magistrado", disse.

No entanto, o procurador evitou categorizar as falas de Cabral como ameaças. "O que ficou claro é que ele vinha recebendo informações de fora do presídio", reforçou. "Absolutamente normal ele receber informações dos processos a que responde. O que não é normal é ele saber da vida dos familiares do magistrado", completou Dias.

Foi a primeira vez que o ex-governador se encontrou com Bretas após suas duas primeiras condenações da Lava Jato no Rio. Em agosto, o juiz federal negou hoje pedido dos advogados de Cabral para conceder entrevista a dois veículos de comunicação --a defesa do ex-governador alega que ele queria apresentar sua versão dos fatos.

Durante o interrogatório, Cabral discutiu com Bretas, fazendo críticas aos processos do qual é réu. Para Cabral, que também teceu críticas ao magistrado ao longo do depoimento, o juiz Bretas faz uma "projeção pessoal para o meu calvário". "Vossa Excelência já me condenou em duas ocasiões, uma em 45 anos e outra em 13 anos. Percebe-se, a partir dessas condenações, que vossa excelência não acredita em mim", declarou Cabral. "Comprei joias para minha mulher em datas comemorativas", continuou.