Novo aciona TCU e pede explicações sobre novas 'emendas disfarçadas'

Para o partido, as "emendas disfarçadas" estão sendo utilizadas como instrumento "para agraciar parlamentares que não mais dispõem de parcela significativa das emendas de comissão". As emendas de comissão são focos de atrito entre o Congresso e o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o repasse dos recursos.

Despesas são obrigatórias, diz o partido. Segundo o Novo, o governo não poderia repassar os recursos para parlamentares, já que ele só poderia ser utilizado para o fim determinado, ou seja, em ações de média e alta complexidade na Saúde. Para a legenda, a verba estaria sendo aplicada de forma discricionária -quando a gestão escolhe onde aplicá-la.

Infelizmente, não é surpresa que o governo Lula recorra a artifícios obscuros para distribuir recursos públicos sem qualquer transparência, perpetuando a velha política do toma lá, dá cá. Esse tipo de prática está no DNA de todos os governos petistas

Adriana Ventura (Novo-SP), líder do partido na Câmara