Comandante de batalhão da PM morre após ataque a tiros no Rio

Do UOL, no Rio

O comandante do 3º BPM (Batalhão da Polícia Militar), tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira, foi baleado e morreu nesta quinta-feira (26). O crime aconteceu na rua Hermengarda, na região do Méier, zona norte do Rio de Janeiro.

O policial, que estava em uma viatura descaracterizada, foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde passava por cirurgia no começo da tarde de hoje.

Por meio do Twitter, a Polícia Militar informou que o comandante sofreu um "atentado a tiros". Um policial que estava com ele no momento do crime relatou, em entrevista à rádio "BandNews FM", que o comandante do batalhão foi atingido por quatro tiros.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.