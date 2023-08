Biólogo faz vídeo de sucuri de 6 metros entrando em lago: 'Que espetáculo!'

O biólogo explica que esse tipo de cobra pesa na fase adulta cerca de 130 kg. O animal costuma sair à noite para caçar e passa cerca de 6 meses escondida após conseguir se alimentar. Essas características dificultam a chance de se encontrar com o animal.

"Ela pode ter saído de dia pelo tempo nublado, chovendo. Devia estar procurando um ponto estratégico para caçar algum animal", disse Arruda.

O biólogo orienta que as pessoas mantenham distância da sucuri-verde, caso se deparem com o animal. "Eu tenho experiência em lidar com esses animais, estava com cautela. Ela já estava quase toda dentro d'água, fiquei do meio para trás para não ficar no alcance de um ataque", declara ele, que é especialista em gestão ambiental, saúde e segurança do trabalho.

No vídeo, Arruda descreve a sensação de estar próximo da sucuri: "Olha o monstro, rapaz... Que espetáculo! Olha o rabo dela, a grossura. Isso não tem preço, não."