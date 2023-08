PM do Rio tapa lente de câmeras corporais em abordagens, diz defensoria

A lei diz que as gravações devem ser guardadas por no mínimo um ano. Esse tempo precisa ser respeitado quando envolver morte ou registro de ocorrência, diz o coordenador do Nudedh, André Castro. Os pedidos apontados no relatório serviram justamente para apurar morte em decorrência de intervenção policial e denúncias de tortura sofrida por suspeitos entre a prisão e a audiência de custódia.

O Comando da PM já está em contato com a empresa fornecedora das câmeras corporais para aprimorar as questões relacionadas ao armazenamento das imagens e a qualidade do material reproduzido por estes dispositivos

PM, em nota

STF vai analisar denúncia

STF vai analisar relatório. Encaminhado para o Supremo, o relatório será analisado com base na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 635, ou "ADPF das Favelas", que obriga a polícia do Rio a informar imediatamente — e com detalhes — suas operações nas comunidades do estado.

Ministro pediu cronograma à PM. O ministro Edson Fachin chegou a mandar, em dezembro do ano passado, que o Estado apresentasse, em até cinco dias, todo o cronograma de instalação das câmeras, com prioridade para as áreas com maiores índices de letalidade policial.

Faltam câmeras às tropas de elite. A Defensoria diz que o Batalhão de Choque e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) não têm os equipamentos.