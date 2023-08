Ex-PM condenado a mais de 90 anos é preso na fronteira com a Argentina

O ex-PM foi visto saindo do local onde morava e abordado pelos policiais na rua. Não houve reação, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela captura dele. Após a prisão, Saggin foi levado para um presídio de regime fechado em Porto Alegre.

A Polícia Civil não sabe se ele pretendia deixar o país para se esconder na Argentina ou se planejava participar de outras atividades criminosas. Ele é apontado pelas autoridades como um dos criminosos mais perigosos da região Sul do país e como um dos fundadores de uma facção criminosa de Santa Catarina.

Saggin já foi condenado por matar dois policiais rodoviários federais em Joinville (SC), em 2001. Na ocasião, ele transportava uma metralhadora em uma mala preta e, com um comparsa, rendeu os agentes durante uma abordagem.

Mesmo com os policiais rendidos e ajoelhados na beira de uma estrada, ele atirou nas vítimas. No ano seguinte, Saggin manteve três pessoas reféns ao ser perseguido pela PRF em Curitiba (PR).