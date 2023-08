6 adultos e 3 crianças são encontrados mortos na BA; 6 estavam carbonizados

Pelo menos seis corpos estavam carbonizados. Os imóveis onde as vítimas estavam também foram incendiados, na zona rural do município. Inicialmente, a PM divulgou que havia quatro adultos e cinco crianças mortas. Depois, atualizou a informação para seis adultos e três crianças.

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada com aproximadamente 55% do corpo queimado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para o HGE (Hospital Geral do Estado) de Salvador. A instituição ainda não informou um boletim médico da paciente.

Inicialmente, a principal hipótese é que tenha ocorrido uma chacina. Fontes ligadas às forças de segurança ouvidas pelo UOL indicam que as mortes podem estar relacionadas com uma disputa por território travada pelo crime organizado. Um dos mortos seria primo de um chefe do tráfico local, preso desde abril de 2022.

O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que informou que equipes da perícia e de atendimento estão no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Mata de São João, pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

Escalada de violência

Uma série de operações policiais deixou mais de 30 mortes entre os dias 28 de julho e 4 de agosto na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse manter diálogo com o governo federal e com as forças de segurança. Os confrontos ocorreram nas cidades de Salvador, Camaçari e Itatim.