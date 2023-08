Mulher é presa suspeita por fingir ser ex e planejar morte do namorado

Em operação na última semana, a atual namorada de Marcilio, identificada apenas como Maria José, e um dos suspeitos de matar a vítima foram presos temporariamente. Três mandados de busca e apreensão contra os suspeitos também foram cumpridos.

Maria tinha um relacionamento com Marcilio havia menos de um ano, dizia estar grávida e alegava que ele era o pai da crianças, de acordo com o delegado Henrique Tanaka.

Nos últimos meses, Marcilio havia registrado vários boletins de ocorrência contra a ex-companheira, com quem viveu por oito anos, por ameaça de morte. As mensagens eram enviadas por três contas de WhatsApp que usavam a foto da ex de Marcilio e direcionadas à vítima, a atual namorada e alguns familiares do homem.

Porém, a Polícia Civil afirma ter descoberto que, de forma premeditada e planejada, era Maria José quem enviava as mensagens com ameaças e se passava pela ex da vítima. O objetivo dela era despistar os investigadores e colocar a culpa do crime na ex.

Investigada usou nome falso e fingiu gravidez, diz polícia

Maria José é investigada como mandante da morte de Marcilio. Ela, segundo a Polícia Civil, teria confessado que estava com o outro preso durante a invasão da casa da vítima, que resultou na morte do homem.