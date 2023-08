Policiais relatam medo, cultura de 'bicos' e extermínio: 'Em risco sempre'

"Em outros países, é obrigatória a elaboração de estudos para verificar se as mortes poderiam ser evitadas", pontua Rocha. Pesquisas que ajudam a formular políticas públicas de prevenção de riscos às atividades de agentes de segurança no país são raros, observa o doutorando em políticas públicas na UFABC.

Ações para evitar "bicos". Ele aponta medidas como análise de risco, revisão dos critérios de produtividade, incentivos ao estudo e remunerações melhores.

O que diz o governo do RJ e da BA

A Polícia Civil informou que o governo autorizou a realização de processos seletivos para reduzir o déficit de profissionais da instituição. "A pedido da atual gestão da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), mediante apresentação de estudos pertinentes, o governador do estado autorizou o aumento do número de vagas inicialmente previstas em editais (400), chegando a um total de 1.741 vagas."

Segundo a pasta, as primeiras turmas estão em formação na Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) com previsão de conclusão até o final do ano e perspectivas de nomeações e lotações nas unidades no início de 2024.

A secretaria disse que as polícias Civil e Militar trabalham de forma integrada. "A segurança pública é tratada com responsabilidade e critérios objetivos, elaborando diagnósticos de manchas criminais e planejamentos de ações, com a integração absoluta das polícias Civil e Militar no nível estratégico, tático e operacional, buscando oferecer o melhor à população."