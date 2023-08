Tiroteio em parque de diversões deixa um morto e quatro feridos em AL; veja

Um homem morreu e quatro ficaram feridos em um tiroteio ocorrido em um parque de diversões instalado na Praça do Mirante, no bairro de Jacintinho, em Maceió (AL), no sábado (26).

O que se sabe:

O tiroteio foi registrado por volta das 21h, segundo informações da polícia. Imagens captadas por um celular mostram várias pessoas que estavam no parque correndo para escapar dos tiros.