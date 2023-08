Avenida na zona leste de SP é liberada após bloqueio de sindicalistas

Um ônibus foi atravessado na manhã de hoje na avenida Ragueb Chohfi, perto do cruzamento com a Jacu Pêssego. As duas vias são importantes corredores da zona leste de São Paulo.

O que aconteceu:

O ônibus articulado da SPTrans bloqueava os dois sentidos da Ragueb Chohfi, em São Mateus. Um guincho atuava desde às 7h para remover o veículo. Os pneus foram murchos, o que atrapalha o trabalho.