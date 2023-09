Advogada de MT morre por complicações após fazer cirurgia na Bolívia

Não foi divulgado qual o tipo de cirurgia que Daiane fez, nem as complicações que ela teve após o procedimento.

A defensora atuava na área de direito imobiliário em Sinop e morava no município de Nova Mutum, a aproximadamente 231 quilômetros de Cuiabá. Ela também era presidente da Comissão de Direito Eletrônico da subseção da OAB em Sinop. A entidade decretou luto oficial de três dias pelo falecimento.

A data e horário do velório e sepultamento da advogada ainda não foram divulgados, mas a cerimônia ocorrerá em Nova Mutum.

"Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações", escreveu a mãe de Daiane. "Dizia: A advocacia tem um lado muito bonito de conseguir ajudar quem não consegue se ajudar sozinho. Dra. Daiane deixa uma mensagem de amor pela advocacia e pelo trabalho voluntário na entidade", comentou a subseção da OAB em Sinop.

A advogada deixa esposo e dois filhos pequenos.

A reportagem tenta contato com o Ministério das Relações Exteriores e com o Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra. A matéria será atualizada tão logo haja posicionamento.