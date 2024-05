Rastro de destruição: as imagens mais impressionantes da cheia no RS

Pontos turísticos afetados

Os prédios da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Estado Imagem: HANDOUT/AFP

Os prédios da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Estado, localizados em Porto Alegre, foram isolados em meio aos alagamentos.

Ajuda nas comportas

Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) da avenida Mauá, próximo ao Tribunal de Contas Imagem: Giulian Serafim / PMPA

Bombeiros reforçam as comportas que protegem Porto Alegre das altas do Rio Guaíba. Apesar dos alagamentos, as falhas no sistema de contenção de águas da cidade foram parciais.