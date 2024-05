Por unanimidade, Turma do STJ mantém prisão de motorista do Porsche

laudo pericial do local que estimou velocidade cerca de três vezes superior à da via, em desconformidade com as alegações do motorista; relato de testemunhas oculares de ingestão alcoolica prévia, fato também não narrado na polícia; registros infracionais administrativos prévios e multas por excesso de velocidade; possível influência na coleta de depoimentos de testemunhas, especialmente nos depoimentos da mãe e da namorada de Sastre, quase "idênticos" e com contradições depois constatadas pela divulgação das imagens das câmeras corporais dos policiais.

Ainda segundo a relatora, Sastre descumpriu pelo menos duas medidas cautelares impostas pela Justiça. Ele não estava em casa quando foi procurado pela polícia e manteve contato com as testemunhas do caso.

Advogado critica a cobertura da imprensa sobre o caso. Antes do voto dos ministros, o advogado de Fernando Sastre apresentou sua argumentação na tribuna e atacou a cobertura que a imprensa tem feito do episódio, atribuindo a ela uma suposta perseguição a seu cliente e uma pressão ao Poder Judiciário. Ele chamou de "exótico" o fato de Sastre ser procurado pela polícia poucas horas após a decretação da prisão.

O advogado disse ainda que Sastre "já estava preso" antes mesmo de a prisão ser decretada, pois não podia sair na rua sem ser reconhecido.

A imprensa não cobre, e todos os outros casos (de acidentes de veículos) são tratados de outra forma. Do jeito que está aqui, que a imprensa colocou o Fernando, ele está processado, julgado e condenado. A imprensa o colocou como maior vilão, maior malfeitor deste país.

Elizeu Soares Camargo Neto, advogado de Fernando Sastre

Três pedidos de prisão anteriores

Antes de Sastre ser preso na segunda, a Justiça de São Paulo negou três vezes os pedidos de prisão. Após recurso do Ministério Público Estadual, o desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a prisão preventiva do empresário e citou como argumentos o risco de reiteração de conduta e também relatos de testemunhas de que Fernando Sastre estaria alcoolizado no dia do acidente. Ele deixou o local do acidente sem fazer o teste do bafômetro.