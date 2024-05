Prefeitura de Porto Alegre estende suspensão de aulas até sexta-feira (10)

Quatro escolas municipais estão funcionando como alojamentos provisórios. As escolas municipais são Aramy Silva, Elyseu Paglioli, Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo. Mais de 500 pessoas estão abrigadas nesses locais.

Profissionais de psicologia e assistência social também atendem os moradores. O atendimento é realizado por mais de 50 funcionários da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (Abess).

Prefeito alerta para nova frente fria e pede cobertores

Há 9.800 pessoas abrigadas em Porto Alegre, e parte delas são de outros municípios. Segundo Sebastião Melo (MDB), as portas da cidade estão abertas para aqueles que não podem ser acolhidos pelos próprios municípios.

Prefeitura também pediu que embarcações com ou sem motor sejam disponibilizadas. Os bairros de Humaitá e Vila Farrapos só podem ser acessados por embarcação e há "muitas pessoas ilhadas" no local, informou o vice-prefeito Ricardo Gomes.