Homem resgatado diz que clínica clandestina de pastores era um 'inferno'

Outro homem, de 53 anos, que também foi resgatado, falou que era tratado feito um "bicho". "Fui recebido a murro. Me jogaram lá dentro igual se joga um bicho. Fiquei muitos dias lá, e estou começando a tossir, sei que é costela quebrada", afirmou.

Vítimas eram mantidas trancadas

As vítimas eram homens, com idades entre 14 e 96 anos.

Entre os resgatados havia pacientes com deficiência intelectual, cadeirantes e alguns dependentes químicos. Segundo a investigação, eles foram levados de forma ilegal e involuntária ao local.

As vítimas eram trancadas, em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação ou acompanhamento médico e psicológico, conforme explicou a polícia.

Muitas vítimas tinham lesões graves, desnutrição e confusão mental compatível com sedação no momento do resgate.