Avião da Gol faz pouso de emergência no RJ após fumaça a bordo

De acordo com a assessoria de imprensa da Gol, "a fumaça foi proveniente de vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação". "As equipes de manutenção e segurança seguem na apuração das causas do ocorrido".

Ainda segundo a Gol, "a aeronave pousou sem intercorrências e os 102 passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas". A empresa informou que o incidente ocorreu no voo G3 1003.

A Gol também afirmou que "acompanhou quatro passageiros ao posto médico e todos já foram liberados". "Os clientes foram rapidamente reacomodados em outros voos e seguem aos seus destinos", completou, em nota.