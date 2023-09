Mulher é impedida de levar pets e perde voo para o Chile: 'Frustrada'

Ela diz que atendeu às exigências da companhia aérea Latam para embarcar com os cachorros. Porém, segundo ela, a empresa demorou cerca de 20 dias para responder sobre a liberação do embarque dos animais.

Ela então acionou advogados para a ajudarem no caso. Os advogados Anderson Correia e Anais Araújo entraram na Justiça e conseguiram uma decisão que determinava o embarque dos animais.

Ainda assim, no dia do voo, Tharllyane não conseguiu embarcar. Segundo sua advogada, os funcionários da Latam forneceram informações desencontradas e depois disseram que ela teria que embarcar sem os animais. "Ela ia deixar os animais com quem? Isso é incitação ao crime de maus-tratos de animais por abandono", diz a advogada Anais Araújo.

Me sinto impotente. Fui impedida de viajar mesmo com mandado da Justiça, três advogados, toda a documentação. Estavam todos me esperando, noivo, sogro, sogra, com festa de boas-vindas. Estou totalmente frustrada.

Tharllyane Santos

Vendeu tudo para viajar

Tharllyane vendeu todos os seus móveis e eletrodomésticos para viajar. Pediu demissão do emprego e tirou o filho da escola, já que estava de mudança para outro país. "Já chorei, me estressei, estou tomando medicação, tudo por conta do transtorno de uma viagem", disse.