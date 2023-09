'Quero saber quem mandou executar e o porquê', diz filho de Mãe Bernadete

"Além de prender essas pessoas, o que eu quero saber é quem mandou executar Mãe Bernadete, e o porquê. O culpado não é aquele que aperta o gatilho. É aquele que indica a casa, que dá informações precisas", concluiu.

Matricarca era conhecida como Mãe Bernadete Imagem: Conaq

Envolvidos presos

Três suspeitos de envolvimento na morte de Mãe Bernadete foram presos na Bahia. A investigação indica que um deles foi o executor, outro guardou as armas e o terceiro foi receptador dos celulares roubados da cena do crime. As identidades deles não foram divulgadas.

O homem apontado como executor foi preso na cidade de Araçás e teria confessado o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Ele também teria falado sobre a motivação do crime, mas a polícia alegou que ainda é cedo para repassar informações.

Relembre o caso

Mãe Bernadete morreu após ser atingida por três tiros de arma de fogo em 17 de agosto, no Quilombo Pitanga dos Palmares. Criminosos teriam invadido o terreiro da comunidade, feito familiares reféns e a executado.