Jucá: 'Lula precisa assumir as rédeas do governo e não ouvir só o PT'

Líder nos governos Lula I e II, o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) afirma que o presidente abandonou a prática de "conversar, articular e agregar" que marcou seus primeiros dois mandatos, o que acabou antecipando o debate sobre a sucessão de 2026.

Em entrevista à coluna, direto de Lisboa, onde participa do Lide Brasil Conferência — evento em parceria com o UOL para discutir as relações do Brasil com a Europa —, Jucá diz que falta a Lula "assumir as rédeas" do governo, se dedicar mais e dar espaço aos partidos de centro.

Ao conceder exclusividade ao PT nos debates políticos do governo, Lula, na visão do hoje consultor de empresas, adota ideias atrasadas e desconectadas do eleitorado, abrindo um espaço perigoso para a extrema-direita e prejudicial economicamente ao país.