Dupla invade agência bancária e faz funcionários reféns em MT; veja o vídeo

Dois homens armados renderam na manhã de hoje funcionários de uma agência do Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil) em Juruena, a 893 quilômetros de Cuiabá (MT).

O que se sabe:

A PM foi acionada por volta de 8h, com informações de que haveria uma tentativa de assalto em andamento, praticada por dois suspeitos, a uma agência bancária no município. Do lado de fora da agência, moradores gravaram toda a cena em vídeos que se espalharam pelas redes sociais.