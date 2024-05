Criminosos aproveitam tragédia no RS para roubar; polícia já prendeu 32

Criminosos tentaram assaltar embarcações com policiais. Segundo a Brigada, durante as ações de resgates de pessoas têm ocorrido "situações inusitadas", a exemplo de uma embarcação com agentes, que foi alvo de ladrões. Os criminosos foram detidos.

Brigada Militar recebeu apoio de outros estados. Reforços foram enviados para auxiliar os agentes gaúchos em meio à crise vivenciada. Além de aeronaves, foram enviados agentes para manutenção da ordem pública, de acordo com o órgão.

"São situações completamente diferentes e temos que achar soluções diferentes. Nós vamos chegar da melhor forma, dentro das nossas limitações, para atender a população", informou um porta-voz da Brigada.

Chuvas deixaram 90 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 90 o número de mortos. A atualização é da manhã desta terça-feira (7).