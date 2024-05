Motorista do Porsche continua preso após audiência de custódia em SP

O réu pernoitou no 31º Distrito Policial, também na zona leste da capital. Ele se entregou no fim da tarde e passou por exames no IML.

Ainda não se sabe onde Sastre Filho permanecerá preso temporariamente. Ao UOL, a SAP (Secretaria de Assistência Penitenciária) pontuou que a localização do preso só será divulgada após a instalação do mesmo em uma das unidades prisionais do estado por questão de segurança.

STJ julga pedido de habeas corpus nesta tarde. Ainda hoje, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça vai julgar o pedido de liberdade encaminhado pela defesa do réu.

A defesa quer que o réu seja enviado para Tremembé, caso o habeas corpus seja negado. Jonas Marzagão, advogado do réu, diz temer pela integridade física de Sastre Filho: "não tem condição de ir para presídio normal".

Sastre Filho é réu pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52. Lucas Morais, filho de Ornaldo, disse ao Fantástico que "não viu arrependimento" do motorista do Porsche e que espera que o crime não fique impune.