Motorista que atingiu bomba em posto estava embriagado em SP; 3 morreram

A pasta informou que policiais militares foram acionados para atender um acidente de trânsito com vítima no posto de gasolina. Três pessoas morreram no local do acidente enquanto outras três (incluindo o motorista) foram socorridas ao Hospital Pedreira, UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Campo Limpo e Hospital Campo Limpo.

Um funcionário do posto de gasolina afirmou que presenciou o acidente e viu o carro se aproximando dos tanques de combustíveis em alta velocidade.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o carro colidindo em uma bomba de combustível e três pessoas sendo jogadas para fora do automóvel. Antes de capotar, o veículo havia subido na calçada e colidido contra uma palmeira também, informou a pasta.

No Hospital do Campo Limpo, o motorista (que não teve a identidade revelada) teria dito que estava com a sua esposa e outros quatro amigos em um bar e que todos haviam ingerido bebidas alcoólicas. Ele teria confessado estar em alta velocidade e declarado que perdeu o controle do veículo antes de colidir, de acordo com a SSP.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo, e está internado sob escolta policial. Os outros dois feridos estão internados também. Os estados de saúde do trio não foram divulgados.

Como o nome do condutor não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com ele para pedido de um posicionamento da sua defesa. O espaço segue aberto.